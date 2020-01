VIDEO: Distracție cu un kart de 700 CP cu motor AMG Dupa ce o parte din lumea politica din Germania și-a anunțat intenția de a impune limite de viteza pe autostrazile din aceasta țara din motive de siguranța și de mediu, asiguratorii și reprezentanții Poliției cer teste și statistici care sa dovedeasca faptul ca aceasta masura este susținuta științific. Germania este singura țara europeana care ofera autostrazi fara limita legala de viteza. Conform datelor oficiale oferite de autoritați, 70%... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol: automarket.ro

