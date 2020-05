VIDEO Coronavirus Belgia: În Anvers, un robot ia temperatura pacientului și verifică purtarea măștii Când pacienții belgieni care se tem ca ar fi fost infectați cu coronavirus merg la spitalul universitar din Anvers, prima fața pe care o vad nu este cea a unei asistente cu masca, ci a unui robot cu o înfațișare vag umana, scrie AFP.



Dispozitivul, construit de compania belgiana Zorabots, saluta noii veniți și citește datele despre pacient furnizate de un chestionar completat anterior de potențialul pacient.



Robotul îi ia temperatura și se asigura ca poarta o masca corect înainte de a evalua probabilitatea și gravitatea infecției și de a-i orienta pe pacienți

Sursa articol: hotnews.ro

