Stiri pe aceeasi tema

- Un tata din Siria a reușit sa emoționeaze o lume intreaga atunci cand a dezvaluit faptul ca, pentru a-și proteja fetița de spaima de bombe, a decis s-o faca sa rada de fiecare data cand se aude o bubuitura! Imaginile nu mai au nevoie de alta prezentare.

- Lume trebuie sa se pregateasca de o creștere a numarului refugiaților, poate chiar cu câteva milioane, ca urmare a impactului schimbarilor climatice, a afirmat Filippo Grandi, înaltul comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite, relateaza Mediafax citând Reuters.Grandi a declarat…

- Casnicia Biancai Dragușanu cu Alex Bodi merge din ce in ce mai bine, insa afaceristul nu uita sa aiba timp și pentru fiicele sale, persoane foarte importante din viața sa. Acesta s-a intanit cu una dintre fiice, iar momentul emoționant a fost postat pe contul de socializare.

- Rusia anunța in fiecare zi noi arme și tehnologii avansate. Nu am avut timp sa va vorbesc despre giganticul proiect al submarinului carauș de gaz lichefiat: un monstru de 360 de metri lungime, 70 de metri lațime și o inalțime de 30 de metri, echipat cu trei reactoare nucleare. Noul monstru al marilor…

- Protestele au fost cuvant cheie pentru multe tari din lumea araba in 2019, din Irak si Liban, unde revolte fara precedent au dus la demisia unor sefi de guvern, pana in Sudan si Algeria, tari ai caror sefi de stat aflati la putere de zeci de ani au fost indepartati, relateaza AFP. In 2011, mai multe…

- Imaginile cu copila au fost facute publice cu scopul de a artata oamenilor chinul prin care poate trece un copil de numai un an. Ea a dorit sa impartaseasca cu omenirea momentele dure ale vieții. Fetita a fost diagnosticata cu cancer in stadiu 4, dupa ce i-au fost descoperite mai multe tumori…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac I, judetul Arad, au depistat, ascunsi in remorca unui camion, 48 de cetateni din Irak, Iran, Siria, Afganistan și India, pe care soferul a incercat sa ii scoata ilegal din Romania, potrivit Mediafax.Marți seara, la Punctul de Trecere a Frontierei…