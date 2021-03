Premierul Florin Citu s-a declarat dezamagit de clasarea dosarului "10 august" si a aratat ca a avut discutii cu ministrul Justitiei, Stelian Ion, cu privire la posibile cai de atac. "Este o decizie a tribunalului si nu pot sa comentez decat ca cetatean ca sunt dezamagit ca vedem ca in Romania nimeni nu a tras in noi in decembrie, in mineriade nimeni nu raspunde pentru mineriade si mai avem aici un eveniment in care este foarte greu sa gasim responsabili. In ceea ce ma priveste, ma voi asigura ca niciodata cetatenii Romaniei nu vor mai avea de suferit de pe urma unui stat abuziv, asa cum au…