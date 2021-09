Prim-ministrul Florin Citu transmite ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata ordonanta de urgenta pentru implementarea programului "Din grija pentru copii".



"In sedinta de guvern de astazi a fost aprobat un proiect de ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura saptamana trecuta. Este vorba despre ordonanta de urgenta privind aprobarea si implementarea Programului National de suport pentru Copii, in contextul pandemiei de COVID-19, 'Din grija pentru copii' - un proiect la care eu am tinut foarte mult si o felicit pe doamna consilier (Madalina Turza, consilier…