Prim-ministrul Florin Citu, prezent joi la Timisoara, a declarat ca discuta zilnic cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, despre cazul de la Arad si ca mai multe echipe sunt implicate in descoperirea persoanelor vinovate pentru producerea exploziei care a dus la moartea omului de afaceri Ioan Crisan.



"Romania este foarte sigura. Vorbim de un caz si in acest moment cu siguranta se fac toate eforturile pentru a-i prinde pe cei care au facut acest atentat. Vorbim de un singur caz in Romania. Am discutii zilnic cu ministrul de Interne despre acest caz, ma tine…