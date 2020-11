Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alocațiile NU vor putea fi dublate. Florin Cițu: ,,Va trebui sa taiem de undeva, daca legea va fi promulgata” Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”, transmite Agerpres.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”. „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea ce se intampla in Romania…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, dar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui "sa taiem de undeva", informeaza Agerpres.Florin Citu sustine ca exista un precedent periculos creat de Curtea Constitutionala in privinta dublarii…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat ca, in cazul in care legea privind dublarea alocatiilor va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis atunci trebuie taiat de undeva pentru a fi luati banii necesari, dar a precizat ca nu crede ca se va ajunge in aceasta situatie.

- „Contul sigur este, bani nu sunt. Aici mi se pare ca avem un precendent periculos ceea ce se intampla in Romania acum. Prin decizia Curtii s-a diluat la maxim principiul responsabilitatii fiscale. Rolul acelui articol din Constitutie este exact acesta, responsabilizarea fiscala. Eu nu pot sa cred ca…

- Daca legea va fi promulgata și ar trebui aplicata dublarea alocațiilor, vor trebui taiați bani din alta parte, reiese din declarațiile lui Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, care a precizat ca nu crede ca se va ajunge acolo. „Contul sigur este, bani nu sunt”, a spus el facând…

- Alocațiile copiilor trebuie dublate. Este decizia Curții Constituționale, dupa ce Guvernul a facut o sesizare in urma legii adoptate de Parlament. Premierul Ludovic Orban a anunțat insa, ca alocațiile vor crește etapizat, așa cum s-a stabilit inițial. Și fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, spune ca efectele motiunii de cenzura deja se vad pe pietele financiare, unde se discuta despre Guvern si nu despre finante in ceea ce priveste Romania. "Poate ca exista si alte interese pe care ar trebui sa le spuna, intotdeauna vedem ca cei care vin cu…