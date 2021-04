Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, vineri, intrebat cum raspunde acuzatiilor lansate de fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu, ca nu comenteaza declaratiile unei persoane care "acum se afla in Opozitie".



"Nu comentez declaratiile unei persoane care acum este in Opozitie, e complicat. Repet, nu comentez nici ce spune domnul Ciolacu in fiecare zi. Ar fi foarte mult timp sa acord acestor lucruri. Eu am fost foarte transparent si in sedinta de luni de coalitie. De mai multe ori am prezentat situatia, au fost facute evaluari, dar in sedinta de luni de coalitie am spus foarte…