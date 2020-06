Stiri pe aceeasi tema

- Aunt Jemima și Uncle Ben dispar de pe etichete. PepsiCo și Mars vor sa schimbe numele și imaginea brandurilor, dupa critici din motive rasiale PepsiCo va schimba numele si imaginea brandului pentru mixul de clatite si sirop Aunt Jemima, renuntand la o mascota criticata din motive rasiale. Mars a anuntat…

- Echipa președintelui american Donald Trump vinde body-uri pentru bebeluși pe site-ul de campanie inscripționate cu mesajul „Baby Lives Matter”, logo-ul fiind similar cu cel folosit de catre mișcarea Black Lives Matter, relateaza CNN.Îmbracamintea este menita sa evidențieze…

- Scaderea surprinzatoare a șomajului în Statele Unite, potrivit președintelui Statelor Unite, Donald Trump, marcheaza o ”zi mareața” pentru George Floyd, barbatul de culoare care a murit asfixiat sub genunchiul un polițist alb și al carui deces se afla în centrul celor mai mari…

- Protestele anti-rasism au continuat și marti seara in Statele Unite, unde abordarea Donald Trump starnește noi reacții. Președintele american este hotarat sa restabileasca ordinea apeland la armata. De altfel, Pentagonul a deplasat aproximativ 1.600 de soldati ai armatei americane in regiunea Washington,…

- Fratele lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist alb la Minnesota, in SUA, a facut apel luni la protestatari sa se abtina de la violente, in contextul in care o autopsie independenta a aratat ca el a murit asfixiat, contrazicand raportul oficial, potrivit DPA. Numeroase orase din Statele…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.