- Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) a declarat luni la HotNews ca in ședința coaliției le-a transmis celorlalte partide ca vor mai aparea episoade delicate precum discutia despre activitatea lui Vlad Voiculescu, dar ele vor fi depasite daca in coalitie se vor comporta ca barbati de stat, nu puștani…

- Vicepremierul Dan Barna (USR PLUS) a declarat luni la HotNews ca alianța pe care o reprezinta nu va accepta orice de dragul prezenței la guvernare. „Incercam sa gasim solutii in coalitie, fiind foarte discreti in iesirile publice, dar nu vreau sa se intrepreteze ca spiritul nosru de colaborare…

- Sunt tensiuni in Coaliția de guvernare dupa scandalul de la spitalul Foișor. In timp ce unele voci liberale au cerut inca de ieri demisia ministrului Sanatații, alți lideri PNL vor sa se identifice rapid vinovații pentru ceea ce s-a intamplat vineri seara la spitalul

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…

- Menținerea lui Vlad Voiculescu in funcția de ministru al Sanatații, in pofida numeroaselor gafe, aberații și conflicte, ne arata ca pentru Coaliția de guvernare și premierul Cițu acest ministru este mai important decat o țara intreaga, transmit reprezentanții PSD Argeș. ”Din cauza conflictelor sale…

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista anumite neințelegeri intre ministrul Sanatații și premierul Romaniei, dupa ce Florin Cițu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la inceputul anului pentru pregatirea sistemului de sanatate pentru valul al treilea…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost deputat in Parlamentul Romaniei intre anii 2004 - 2008, a declarat joi ca isi doreste sa traiasca intr-o tara in care nu exista pensii speciale si considera ca decizia de eliminare doar a pensiilor speciale ale parlamentarilor este o…

- Senatorul Gabriela Firea afirma ca, in opinia sa, coalitia de guvernare formata din PNL, USR-PLUS si UDMR nu va rezista mai multe de sase luni. Ea crede ca in primavara acestui an presedintele Klaus Iohannis "va trebui sa traga o linie dupa perioada de acomodare”.