- O alta majorare a alocatiilor pentru copii ar duce la depasirea deficitului bugetar asumat de Guvern, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor pe bugetul ministerului de resort din cadrul comisiilor reunite de buget-finante ale Parlamentului.…

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. „Avem aproximativ 18 miliarde de lei subventie de…

- Guvernul a adoptat recent proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca bugetul este unul responsabil și sustenabil, in contextul in care ne aflam intr-o criza sanitara și economica. „Constructia bugetara de anul acesta se bazeaza…

- „Proiectul Scoala dupa Scoala, pentru care m-am luptat in Parlament ani de zile, este acum principalul suport pentru calitatea in educatie si pentru recuperarea decalajelor prin masuri remediale”, a anunțat minisrul Muncii pe Facebook. Orban da vestea despre pensii pentru milioane de romani …

- „Proiectul Scoala dupa Scoala, pentru care m-am luptat in Parlament ani de zile, este acum principalul suport pentru calitatea in educatie si pentru recuperarea decalajelor prin masuri remediale.Guvernul a adoptat OUG 6/2021 prin care toti elevii, pana in clasa a VIII-a inclusiv, vor putea beneficia…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Orice om simte ca exista supra-incarcari ale aparatului bugetar, dar Guvernul nu isi propune sa dea afara angajati din sistemul public, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.…

