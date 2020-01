Stiri pe aceeasi tema

- Alerta intr-un bloc din Galati. Dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat, in Galati, pe strada Frunzei, la blocul 4F, din cauza unui miros persistent care se manifesta pe casa scarii blocului cu 4 etaje. Pompierii au evacuat 28 adulti si 8 copii din intregul bloc, iar…

- Incendiu la parterul unui bloc din Galati, situat in cartierul Micro 21. Din cauza scanteilor unor pocnitori, in primele minute ale Anului Nou, a luat foc gazul de la instalatia blocului, instalatie care prezenta scurgeri. Au intervenit rapid pompierii cu un echipaj si au stins incendiul, dar si cei…

- Panica in urma unui incendiu izbucnit duminica intr-un bloc din orașul Beclean din județul Bistrița. Focul a cuprins un magazin de piese auto aflat la parterul blocului, relateaza Mediafax.Aproape 30 de persoane, care locuiesc in imobil, au fost evacuate, dupa ce un incendiu a cuprins un magazin de…

- Autoritatile din Valcea au trimis o noua alerta in cazul incendiului izbucnit la un depozit de cauciucuri din Dragasani, dupa ce au reaparut degajarile de fum din cauza v'ntului. Interventia pompierilor dureaza de 48 de ore, informeaza Mediafax.Citește și: Topul alimentelor verzi care trebuie…

- ACCIDENT….Un autoturism implicat intr-un accident rutier pe pe raza localitatii Rosiesti a pus pe jar autoritatile. Si asta in primul rand din cauza erorilor de localizare a evenimentului rutier, dupa ce persoana care a sunat la 112 a indicat o alta locatie. Panica a fost mare si din cauza instalatiei…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o conducta de gaz sparta... The post Pericol urias de explozie in vestul tarii! Oameni evacuati, au intervenit pompierii si SMURD (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Duminica, in jurul orei 12, la Uzunu, un TIR incarcat cu azotat de amoniu a lovit un autoturism. Cicurlatia este blocata pe ambele sensuri, la fata locului fiind prezente numeroase echipaje ale Pompierilor – care intervin inclusiv cu autospeciala CBRN – ambulante, echipaje SMURD, dar si elicopterul…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit langa sediul Poliției Alba, pe strada Tribunalului. La fața locului intervine o autospeciala ISU. UPDATE: Incendiul a izbucnit la o țeava de gaz de la o casa, pe strada Tribunalului. La momentul…