Blocul Comuniștilor și Socialiștilor propune interzicerea angajarii verișoarelor, soacrelor, concubinelor și a matușilor in funcții publice de stat, iar daca și ajung sa lucreze sa o faca gratis, iar din banii economisiți sa fie finanțate unele proiecte sociale, cum ar fi marirea burselor pentru studenți. O declarație in acest sens a fost facuta astazi de catre deputatul Petru Burduja, in cadrul unui briefing de presa.