- Uniunea Europeana și Polonia ar trebui sa-și rezolve probleme prin discuții diplomatice și nu prin acțiuni la tribunal, este de parere Angela Merkel. Șefa guvernului german a facut declarația, vineri, dupa o intalnire cu prim-ministrul Belgiei, relateaza Reuters.

- Romania poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din UE SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Comisia Europeana anunta ca România poate solicita inclusiv detasarea de echipe medicale din tarile Uniunii Europene prin Mecanismul de Protectie Civila,…

- O hotarâre importanta a Curții Constituționale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat în vigoare marți dupa publicarea sa în MonitorulOficial, potrivit AFP.Hotarârea, publicata joi într-un caz introdus de guvernul naționalist…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Statele din Balcanii de Vest mai au un drum lung de parcurs pana sa adere la Uniunea Europeana, insa scopul Germaniei este ca ele sa ajunga acolo, a declarat luni cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa la Belgrad cu presedintele sarb Aleksandar Vucic,…

- Ministrul polonez al justiției a declarat intr-un interviu, vineri ca „Polonia nu ar trebui sa ramana membra a Uniunii Europene cu orice preț”, relateaza Reuters. Declarația vine in contextul in care Polonia și UE se afla in conflict in ce privește reformele din domeniul justiției facute de guvernul…

- Saptamana trecuta Curtea Constitutionala din Polonia a decis ca o hotarare a Curtii Europene de Justitie (CEJ) incalca Constitutia Poloniei. La numai doua zile de la aceasta decizie CEJ a stabilit ca Inalta Curte de Justitie din Polonia nu corespunde cerintelor privind independenta justitiei, ca…