Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, si-a exprimat vineri, la Resita, speranta ca Sorin Grindeanu va reusi sa oblige PSD sa se reformeze, acesta fiind motivul pentru care nu a incercat atragerea sa in partidul pe care il conduce."Pentru ca (nu a incercat atragerea lui Sorin Grindeanu in Pro…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis joi ca s-ar bucura daca fostul premier Sorin Grindeau s-ar intoarce in PSD si impreuna sa unifice stanga pentru 2024. Afirmatiile vin in contextul in care Grindeanu a spus joi ca e dispus sa revina in PSD daca „figurile uzate” fac un pas in spate.„Ma…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni seara, la B1 TV, ca se poate ajunge la anticipate doar daca PNL ajunge la o ințelegere cu PSD sa-și dea jos propriul guvern (cazul premierului Sorin Grindeanu demis de PSD in 2017) sau daca premierul Ludovic Orban va demisiona. El a precizat ca nu…

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, dupa ce a votat la Scoala gimnaziala "Maria Rosetti" din Bucuresti, ca a votat ”un candidat bun, în niciun caz nu un rau mai mic si în niciun caz nu contra” unui candidat. "Sa fiu sincer,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis duminica, dupa moartea fostului lider judetean PDL-PNL Sorin Frunzaverde, ca acesta a fost mereu un „adevarat barbat politic”.„L-am cunoscut pe Sorin Frunzaverde/ ca adversar sau aliat a fost mereu un adevarat “barbat” politic! Si l-am respectat…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat sambata seara, la Romania TV, ca anul viitor nu vor mai fi bani pentru cresterile de pensii si ca viitorul guvern are la indemana un set de masuri, printre care cresterea diferentiata a pensiilor.

- Relațiile dintre ALDE și Pro Romania dau semne de racire dupa ce aceste partide au adoptat poziții diferite fața de susținerea guvernului Orban. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, are dubii legate de susținerea pe care ALDE o mai arata candidaturii lui Mircea Diaconu la președinție. In replica, deputatul…

- Victor Ponta da semne ca s-ar rupe de ALDE. Liderul Pro România a declarat ca nu știe daca partidul lui Tariceanu îl mai susține pe Mircea Diaconu dupa ce s-a întors la PNL prin acordul de colaborare pentru formarea guvernului Orban.