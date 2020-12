Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, duminica noapte, un mesaj pe Facebook, in care le multumeste tuturor celor care i-au fost alaturi in acest proiect. ”Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari”, afirma Ponta, dupa ce rezultatele partiale ale…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finante, a anunțat ca se retrage din partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. In postarea de pe Facebook, Ioana Petrescu arata ca „trebuie sa creada și eu in parrtid, nu doar partidul in mine”. „Am decis sa ies din Partidul Pro Romania. Este o decizie dificila,…