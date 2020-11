Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta și liderii partidului solicita demisia prefectului de la Satu Mare, dupa ce acesta a ieșit din izolare, in ciuda faptului ca avea un test pozitiv la Covid-19.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din femeie…

- „Eram peste ocean, intr-o vizita oficiala și unul dintre consilierii mei a venit și mi-a spus ca s-a intamplat ceva rau intr-un club din București. Am zis: „Bun, anunța-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, dupa care ne-am urcat in avion și am venit acasa. Nu mi-am dat seama de la inceput de amploarea…

- Victor Ponta acuza o conspiratie pentru eliminarea identitatii nationale romanesti si afirma ca, asa cum romanii sunt indemnati sa mearga la vot, ar trebui sa fie liberi sa-si manifeste si credinta. "Nici nu trebuie opriti (n.r. romanii care se indreapta spre Bucuresti). Sunt alaturi de toti…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu (PSD), a declarat luni, la Antena 3, dupa ce a participat la ședința Comitetului Municipal București pentru Situații de Urgența, ca in aprecierea sa „este nula de drept” hotararea privind masurile care intra in vigoare de marți in Capitala , din cauza unei…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca vina pe care o arunca liderii PSD Marcel Ciolacu și Gabriela Firea asupra sa pentru pierderea Primariei Capitalei de catre social-democrați “nu-i ajuta cu nimic”. „Oamenii foarte slabi sau mincinoși nu se uita in oglinda cand pierd, se uita prin jur sa…

- Ioana Maria Petrescu, vicepreședinte al PRO România și fost ministru de Finanțe, a anunțat pe pagina de Facebook ca pleaca din partidul lui Victor Ponta, transmițându-le colegilor ca spera sa îi convinga pe liderii partidului sa ”refuze duplicitatea, oportunismul, tradarea si…

- Ioana Petrescu, fost ministru de Finante, a anunțat ca se retrage din partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. In postarea de pe Facebook, Ioana Petrescu arata ca „trebuie sa creada și eu in parrtid, nu doar partidul in mine”. „Am decis sa ies din Partidul Pro Romania. Este o decizie dificila,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Falticeni, ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, trebuia sa-si depuna demisia demisia de onoare dupa accidentul rutier din Arges in care a fost implicata masina in care se afla. ''Este acelasi lucru care se intampla aici, la Suceava.…