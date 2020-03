Stiri pe aceeasi tema

- "Pana pe 15 septembrie, guvernul Romaniei trebuie sa trimita la Bruxelles un raport in care sa explice de unde taie bani si de unde aduce mai multi bani la buget. Nu ai cum sa-i aduci decat prin taxe si impozite. Cred ca in aceste momente oamenii spun un singur lucru: pe noi nu ne mai intereseaza…

- "Avem de-a face cu o propunere care, din punctul meu de vedere, neserioasa, in persoana domnului Cițu. Domnul Cițu nu se ridica la nivelul de a fi o propunere serioasa de prim-ministru al Romaniei. Din 25 de ordonanțe am ințeles ca s-a uitat cea cu doua miliarde de euro. S-au intors la evazioniști…

- Victor Ponta a inceput prin a-l lauda pe presedintele Iohannis, in aceeasi fraza in care l-a acuzat, inca o data, ca s-ar fi folosit de tragedia de la Colectiv pentru a obtine avantaje politice. "E o satisfactie ca, dupa cinci ani in care Iohannis si altii au folosit tragedia de la Colectiv…

- Primul este prelungirea crizei, iar al doilea este cel in care presedintele Iohanis nominalizeaza un premier care sa formeze guvernul in jurul PNL.”Primul scenariu este o prelungire a crizei, este o taraganare pana cand domnul Iohannis va zice "OK, inteleg ca nu pot sa fac chestia cu Orban, veniti din…

- Temepraturile din Romania au inceput sa se deregleze in ultimii ani și dupa cum se poate observa anotipurile nu mai respecta "regulile" de incadrare. Iarna aproape dispare din anumite regiuni ale țarii, iar vara a inceput sa se extinda foarte mult. Ce ne așteapta in urmatorii cinci ani este un semnal…

- Fostul premier și lider PSD Viorica Dancila i-a transmis, pe Facebook, președintelui PRO Romania, Victor Ponta, „sa renunțe la ingrijorarile ipocrite fața de PSD” și „sa mimeze un pic mai convingator opoziția fața de PNL”, „macar in compensație pentru faptul ca președintele Iohannis nu-i permite…

- Liderul PRO Romania , Victor Ponta, il ataca dur pe Moise Guran. Ponta admite ca l-a ofertat pe Guran in urma cu cațiva ani insa jurnalistul a spus pas. Acum insa, Ponta spune ca Guran a dat dovada de partizanat politic ascuns ipocrit de haina jurnalistului independent, criticand PSD și alte partide,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova ca angajarea raspunderii de catre Guvern pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin s-ar putea sa pice la Curtea Constitutionala, avand in vedere ca mai sunt mai putin de sase luni pana la alegerile locale. Ponta…