- Fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei, Victor Pițurca, a fost reținut, luni, de procurorii DNA, intr-un dosar privind achizitii din perioada pandemiei. Alaturi de Pițurca a mai fost reținut și șeful Romarm, Gabriel Țuțu. Cei doi sunt acuzati in dosarul maștilor neconforme livrate in…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al naționalei de fotbal, a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) in cursul nopții de luni, 30 ianuarie, intr-un dosar privind achiziționarea de maști in timpul pandemiei, conform ProSport."Un complet de judecata va decide daca va dispune o…

- Dumitru Dragomir este unul dintre ultimii oameni cu care a vorbit Victor Piturca inainte de a fi retinut de DNA. Fostul presedinte al LPF a dezvaluit la emisiunea “Profetiile lui Mitica” ce a discutat cu Piti: “M-a sunat aseara si mi-a spus ca a pus si el bani la unul care a cumparat masti. Si a fost…

- Victor Pițurca (66 de ani) este reținut in aceste momente la sediul DNA, unde este audiat, potrivit Gandul. Victor Pițurca este audiat in cazul dezvaluit de Libertatea in februarie 2022. Atunci, 98% dintre banii aferenți unui contract incheiat de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus distribuirea…

- Victor Pițurca a fost reținut, noaptea trecuta, de procurorii DNA. Fostul selecționer al Romaniei ar urma sa dea explicații in legatura cu achiziția de maști anti-COVID neconforme pentru Ministerul Apararii Naționale (MApN). Firma care a livrat maștile este chiar a fiului sau, Alexandru Pițurca. Din…

