Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca in Romania nu pot fi aduse medicamente din tot felul de zone ale globului, iar pacientii din tara noastra trebuie sa aiba posibilitatea de a beneficia de tratamente dupa standardele europene. Intrebat daca va continua proiectul Guvernului Dancila,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, lansarea mai multor programe de screening privind cancerul si hepatita, din bani europeni, in valoare de 103 milioane de euro. „Astazi, este o zi in care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansati pentru a fi folositi intr-un program…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a afirmat ca a citit raportul Comisiei UE privind starea de sanatate in Romania și nu a fost o surpriza sa afle ca suntem la coada clasamentului in sistemele de sanatate, insa vor fi implementate masuri pentru a aduce imbunatațiri, potrivit Mediafax.“Cunosc…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, referindu-se la raportul Comisiei UE privind starea de sanatate in Uniunea Europeana, ca "nu a fost o surpriza" sa afle ca Romania se afla la coada clasamentului si a spus ca are deja un plan pe termen scurt si mediu cu masuri concrete, care vor…

- Victor Costache a anunțat, miercuri, ca proiectele pentru spitalele Regioanle de la Iași, Cluj și Craiova au deja avizele de construcție și mediu și ca pana la inceputul lunii februarie 2020 vor avea contracte de finanțare semnate. Ministrul Sanatații a mai spus ca licitația va avea doua faze, conform…

- In ultimii 4 ani au fost retrase din piata circa 3.000 de medicamente, din care peste 2.500 sunt medicamente generice, majoritatea sub 30 de lei, atrag atentia producatorii de medicamente generice, care spun ca nu mai pot sustine taxa clawback, ajunsa...

- Deși imunizarea ar fi trebuit sa inceapa, in luna octombrie, vaccinul antigripal, nu se gasește nici in cabinetele medicilor de familie si nici in farmacii. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi ca o a doua transa de vaccin antigripal va fi livrata pe data de 10 noiembrie. Potrivit noului…