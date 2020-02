Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, care urmeaza sa fie audiat in Parlament pentru a ocupa din nou fotoliul de ministru al Sanatatii in Guvernul Orban II spune ca isi doreste avizul pozitiv la fel ca si ceilalti colegi ai sai care ”isi doresc sa continue acest mandat”.

- Este mai mult o strategie de imagine a social-democratilor de a depune motiuni simple impotriva ministrilor Violeta Alexandru - ,inistrul Muncii, Ion Stefan - ministrul Dezoltarii si Victor Costache - ministrul Sanatatii, in conditiile in care social-democratii si-au facut calculele si spun ca motiunea…

- Noul ministru al Sanatații, Victor Costache, și-a format un cabinet compus din 21 de consilieri, specialiști pe mai multe domenii. Trei dintre aceștia au calitate de suspect, inculpat sau chiar condamnat in dosare de corupție de notorietate, informeaza libertatea.ro.Primul, Mihaela Maria Constantin,…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in cazul in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. Ministrul de Finanțe a adaugat ca partidul nu se teme sa depuna o moțiune de cenzura, daca Executivul are o astfel de acțiune, conform Mediafax.Citește…

- "Colegii nostri medicii de familie (...) mi-au spus ca au estimat un aproximativ de 2,2 milioane de doze de vaccin antigripal. Din pacate, Ministerul Sanatati a achizitionat 1,5 milioane de doze si nu asta este cea mai mare problema. Cea mai mare problema este ca dozele au ajuns foarte tarziu, si au…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi felicita Guvernul liberal și pe Victor Costache și Marcel Boloș pentru ca au ințeles ca prevenția salveaza vieți.''Ma bucur sa constat ca grija fața de pacient a ieșit din zona declarațiilor de intenție și felicit Guvernul liberal și pe colegii mei Victor…

- Un ministru din Guvernul Orban pare sa fi renunțat la o avere pentru a intra in politica. Este vorba de noul ministru al Sanatații, Victor Costache, cel care, potrivit declarației de avere avea un salariu...

