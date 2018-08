Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Judeteana de Fotbal a organizat, la sfarsitul saptamanii trecute, sedinta cu delegatii echipelor participante in viitorul campionat al Ligii a 4-a, ocazie cu care s-a tras la sorti si programul competitional. Editia 2018-2019 a Ligii a 4-a va incepe pe 25 august, iar in prima etapa, de la…

- Un accident in lant a avut loc astazi pe DN38 la iesire din Topraisar catre Amzacea. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:30, un barbat a condus autoturismul marca Volkswagen Golf pe DN38, dinspre Negru Voda catre Agigea unde, la km 21 200 m, din cauza nepastrarii unei distante de siguranta,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca tragerea la sorti in urma careia vor fi stabilite componenta seriilor si calendarul competitional al viitorului sezon al Ligii a III-a va avea loc vineri, 17 august, de la ora 13.30. In editia viitoare de campionat vor participa 80 de formatii, trei dintre ...

- Vineri, 20 iulie, este ultima zi de depunere a dosarului la FRF pentru inscrierea in sezonul 2018-2019 al Ligii 3. Daca nu ar fi achitat intreaga suma pentru marca și palmaresul istoric, clubul alb-vișiniu nu ar fi avut dreptul de a depune dosarul pentru a purta numele Rapid in aceasta stagiune și…

- Gruparea CSM Politehnica Iasi a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi, denumire sub care va activa in sezonul viitor al Ligii I, documentele fiind verificate in acest sens de Liga Profesionista de Fotbal, informeaza news.ro."Liga Profesionista de Fotbal…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a hotarat ca sezonul 2018-2019 al Ligii 1 sa inceapa in 20 iulie. Ultima etapa programata in acest an, a 21-a, din anul 2018 se va disputa in 20-21 decembrie. Campionatul se va relua cu etapa a 22-A, programata in 2-3 februarie 2019. Sezonul 2018-2019…

- Portarul Andriy Lunin (19 ani) a fost achizitionat de Real Madrid de la formatia ucraineana Zorya Lugansk, acesta semnand un contract valabil pe sase sezoane cu campioana Europei, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al madrilenilor. Potrivit site-ului Marca, suma de transfer pentru…

- Se joaca deja pentru penultima runda a play-out-ului Ligii I la fotbal, inceputa cu meciul FC Voluntari – Concordia Chiajna, scor 2-2. Ajunsa inaintea rundelor decisive pentru stabilirea clasamentului final, faza play-out a Ligii I la fotbal și-a derulat joi inca un joc esențial in cursa pentru evitarea…