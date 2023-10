Stiri pe aceeasi tema

- Eniko și Sandor Grobois, cei doi soți din Dej care și-au pierdut viața sambata seara, dupa ce un șofer teribilist de 24 de ani din Gherla a intrat in depașire și s-a izbit frontal de mașina lor, sunt planși de intreaga comunitate dejena. Eniko Grobois era cadru didactic in cadrul Liceului Tehnologic…

