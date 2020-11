Viclenie politică sau demisie de onoare? De ani de zile in jurul pensiilor speciale se poarta un razboi soldat fara nicio victima. Este vorba despre o mana de oameni, un fel de casta privilegiata care, dupa ce intra in pensie au venituri de 3-4 ori mai mari decat au fost salariile. Au fost depistate cazuri cand pensia era de 7 ori mai mare decat salariul. Cum suna o pensie de 10.000 de euro intr-o tara in care salariul mediu nu se ridica la o mie de euro? Suna al dracului de revoltator. Unde mai punem ca „pensionarii de lux” au iesit din campul muncii dupa varsta de 40-50 de ani? Oameni in toata puterea, dupa pensionare nu s-au marginit… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

