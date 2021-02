Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost rece, local geroasa dimineata. Cerul a fost variabil, mai mult noros in cursul noptii. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -3 grade la Ocna Sugatag si 1 grad la Baia Mare, Sighetu Marmatiei. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata…

- Viceprimarul av. Onița Daniela Ivașcu alaturi de sigheteni.Vezi agenda audiențelor cu cetațenii! Cel mai transparent viceprimar din Maramureș, av. Onița Daniela Ivașcu, este alaturi de cetațeni. Agenda de lucru nu a omis audiențele cu sighetenii. “Dragi sigheteni, Incepand din 22 februarie voi incepe…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Maramureș permite accesul persoanelor interesate in incinta OCPI, incepand cu data de 28 ianuarie 2021. Accesul publicului va fi permis doar in spațiul special rezervat din cadrul OCPI Maramureș și Biroului de cadastru și publicitate imobiliara (BCPI)…

- Vremea s-a incalzit, devenind apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii relativ extinse au cazut precipitatii predominant sub forma de ninsoare. La munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 4,5 l/mp la Firiza. Vantul a suflat slab…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei si in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse, dimineata si noaptea, au cazut precipitatii predominant sub forma de ninsoare, iar la munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2 l/mp la…

- E al doilea an in care Asociația „Ever Forward” reușește sa aduca bucurie pe chipurile copiilor din Sistemul de Protecție din Baia Mare și Sighetu Marmației. Reprezentata de Aurelia Pilaff, asociația bucureșteana a venit din nou in sprijinul copiilor mai puțin norocoși din Maramureș. Copiii merituoși…

- accidentLuni, la ora 22.00 polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, la ieșirea din parcarea unui supermarket de pe strada Bogdan Voda din municipiu. ”La fața locului polițiștii au constatat ca o femeie de 34 de ani nu s-ar fi asigurat suficient la ieșirea…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Maramureș permite, din 3 decembrie, accesul persoanelor interesate in incinta instituției (maxim patru 4 persoane simultan) și in incinta birourilor teritoriale (o persoana). ”Accesul publicului va fi permis doar in spațiul special rezervat din cadrul…