Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Bradet, unitate sanitara aflata in administrarea Consiliului Județean Argeș, se apropie de final. Joi, 21 octombrie, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș Marius Nicolaescu a mers la fața locului pentru a analiza modul in care constructorul…

- Președintele PSD Argeș, Ion Minzina: Președintele Iohannis și partidele trebuie sa renunțe la jocurile iresponsabile. Un guvern de specialiști – singura soluție pentru a ieși din acest dezastru sanitar Președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, considera ca parlamentarii…

- 49 de elevi de clasa pregatitoare din comuna Bradu au primit cate un ghiozdan echipat din partea Consiliului Judetean Arges, prin programul „Primul Ghiozdan”. Ghiozdanele au fost distribuite de primarul Dan Stroe care a surprins bucuria copiilor la primirea darurilor. La randul lor, cei mici i-au oferit…

- Conducerea C.J. Argeș a verificat stadiul lucrarilor pe drumul Morarești – Cuca – Ciomagești Asfaltarea drumului județean DJ 703 Morarești – Cuca – Ciomagești, pe o lungime de 9,72 km, este in plina desfașurare. Astazi, 14 octombrie 2021, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, și vicepreședinții…

- Angajații caminelor de batrani și de copii vor avea patru soluții pentru a putea merge la lucru Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a pusi in dezbatere publica un proiect de lege prin care se stabilește ca angajatii centrelor de ingrijire a batranilor, copiilor și a altor categorii vulnerabile,…

- Eveniment mult așteptat la Pediatrie! Luni, 27 septembrie, la Spitalul de Pediatrie va avea loc un eveniment important și mult așteptat. Este vorba despre inaugurarea Secției Pediatrie 3, etaj IV, de la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Inaugurarea are loc dupa lucrarile de reabilitare facute aici.…

- Lucrarile de construcție la noul ansamblu de cladiri la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, au ajuns la un stadiu de realizare de 20%. Primaria Timișoara a alocat, in acest an, 45,2 milioane de lei pentru investiții in Sanatate. Obiectivul de investiții de la Spitalul…

- Sanatatea este o prioritate pentru Consiliul Județean Argeș, astfel am participat la o noua intalnire de lucru cu reprezentanții tuturor celor patru proiecte ce se desfașoara in cadrul Spitalul Județean de Urgența Argeș Discuțiile ce s-au purtat chiar pe șantierul de la Spitalul Județean de Urgența…