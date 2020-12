Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem unul, poate chiar doua in cateva ore, vaccinuri sigure”, a spus Mike Pence imediat dupa ce a a fost vaccinat, conform Agerpres. Conform anunțul facut de Casa Alba, Donald Trump se va vaccina atunci cand medicii sai vor decide ca e necesar. Presedintele ales Joe Biden urmeaza sa fie vaccinat saptamana…