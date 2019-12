Vicepremierul Raluca Turcan anunţă reduceri de personal la ministere şi instituţii publice Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, sambata, ca vor avea loc reduceri de personal la ministere si institutii publice, care sa inceapa chiar sa serveasca cetateanul. "Vreau ca institutiile sa inceapa sa serveasca cetateanul si sa nu mai fie un cliseu pe care sa il aduca politicenii cand se schimba la guvernare. As vrea sa vad si eu la Guvern, daca apare o problema, se cauta rezolvare, nu se cauta vinovati, nu se cauta tapi ispasitori. E important sa vezi si unde a fost problema, dar paradigma se schimba, trebuie sa fii acolo sa-i ajuti pe oameni", a spus Raluca Turcan, intr-un interviu la postul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

