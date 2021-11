Viața devine din ce în ce mai scumpă: după gaze și curent electric, apa se scumpește cu peste 50% Din luna decembrie, facturile la apa potabila vor fi cu aproximativ 50% mai mari, iar pentru canalizare, prețurile se vor dubla, potrivit unei informari emise de Apa-Canal Ilfov. Societatea Apa-Canal Ilfov a publicat noile tarife care vor intra in vigoare de luna viitoare. Astfel, locuitorii din județul Ilfov vor trebui sa scoata din buzunar 4,43 lei fara TVA, pentru fiecare metru cub de apa potabila consumat. Serviciile de canalizare și de epurare se vor dubla la preț, și vor fi mai scumpe decat apa, astfel incat ilfovenii vor trebui sa plateasca 4,71 lei plus TVA pentru fiecare metru cub de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

