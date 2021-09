Vești proaste pentru Simona Halep chiar de ziua ei. Sportiva a coborât în clasamentul WTA Simona Halep a primit o veste proasta chiar in ziua in care implinește 30 de ani. Sportiva a coborat de pe locul 14 pe 15, cu 3.047 de puncte, in clasamentul WTA. Lider este in continuare sportiva australiana Ashleigh Barty, cu 10.075 de puncte. Top 10 este format din urmatoarele jucatoare: 1. Ashleigh Barty (Australia) – 9.726; 2. Arina Sabalenka (Belarus) – 7.005 de puncte; 3. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.265 puncte; 4. Iga Swiatek (Polonia) – 4.756 (+2 locuri), cea mai buna pozitie din cariera; 5. Barbora Krejcikova (Cehia) – 4.668; 6. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.491 (-2); 7. Naomi Osaka… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

