Liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca "se bate" pentru realizarea marilor proiecte ale judetului Brasov, cum este cel al spitalului regional, "asa cum a facut-o si cand era in Opozitie", subliniind ca ii va fi mult mai usor cu un guvern liberal.



"Referitor la proiectele judetului, va asigur ca voi face in asa fel incat, de fiecare data, sa ma bat, cum m-am batut si in momentul in care am fost in opozitie, incluzand anumite unitati medicale pe lista de investitii a CNI sau pentru obiective pe infrastructura…