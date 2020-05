Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, Nelu Tataru susține ca in cazul in care numarul cazurilor zilnice continua sa scada, executivul ia in calcul o noua relaxare prin deschiderea teraselor de la 1 iunie si a plajelor de la 15 iunie. „Deocamdata nu se pune problema (impunerii de noi restrictii - n. red.), noi gestionam și evaluam…

- Nelu Tataru a declarat ca, ținand cont de evoluția numarului de cazuri din ultimele zile nu se pune acum problema instituirii unor noi restricții, ci din contra daca numarul de cazuri va scadea, terasele ar putea fi deschise de la 1 iunie. Ministrul sanatații a spus, intr-o intervenție telefonica la…

- Nelu Tataru a fost intrebat la emisiunea ”Buna, Romania!”, cu Radu Buzaianu și Razvan Zamfir , daca se ia in calcul instituirea de noi restricții in Romania, avand in vedere datele raportate in ultimele zile. ”Deocamdata nu se pune problema, noi gestionam și evaluam rezultatele fiecarei zile. Duminica…

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Site-ul IMM Invest este supus in aceasta perioada unor teste de fiabilitate a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca vrea sa se asigure ca atunci cand va porni nu vor mai exista probleme. ”In acest moment, vreau sa ma asigur ca atunci cand porneste nu vom…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca deocamdata nu se poate vorbi despre adoptarea unor masuri de relaxare si a adaugat ca decizia va fi luata peste aproximativ 10 zile, dupa evaluarea situatiei de la acel moment."Vom face o evaluare peste o saptamana, vom vedea evolutia numarului de cazuri…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, le-a mulțumit romanilor care au ințeles mesajul autoritaților și au pastrat distanțarea sociala in perioada Paștelui. Acesta a spus ca Romania este aproape de atingerea varfului pandemiei.„Multumesc populatiei care a inteles mesajul si sa aiba rabdare inca 7-10 zile.…

- Situația se agraveaza in Romania. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca alte doua orașe din Romania ar putea deveni, in foarte scurt timp, focare de coronavirus. Este vorba despre orașul Constanța și orașul Brașov. „In masura evoluției accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea…