Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada 10 Sebeș-Turda are mare greutate in infrastructura rutiera a Romaniei, deoarece va face legatura intre A1 și A3. Ambele loturi (1 și 2) urmeaza sa fie finalizate pana la sfarșitul anului 2021, conform Programelor de Execuție, anunta Radu Moisin.

- Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, alunecarea de la Alba Iulia Nord, soluționata de catre contructor Dupa o perioada in care am avut impresia ca Pizzarotti a abandonat șantierul lotului 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, contructorul s-a mobilizat la nodurile rutiere de la Sebeș și de la Alba Iulia…

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar 7,00…

- Circulația rutiera pe Autostrada A1 se va inchide joi, 25 martie, intre orele 07:00 – 19:00, intre nodul rutier Cunța și nodul rutier Sebeș – Vest (Vințișoara), pentru lucrari la pasajul care face conexiunea inter A10 și A1, pe sensul Turda – Sibiu. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in calitate de lider…

- Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, nodurile rutiere de la Sebeș și Alba Iulia Nord, ultimele lucrari importante ramase de finalizat Pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, antreprenorul Pizzarotti lucreaza la nodurile rutiere de la Sebeș și de la Alba Iulia Nord, ultimele obiective importante…

- Șoferii vor putea circula pe autostrada de la Cluj la Sibiu, in premiera, prin finalizarea loturilor care au ramas restante.Anul 2021 va aduce in premiera posibilitatea de a merge pe autostrada, intai pe A1 si dupa aceea pe A10 de la Sibiu la Cluj, insa doar primele doua loturi din autostrada Sebes-Turda…

- Din vara, șoferii vor putea circula pe autostrada, fara intrerupere, de la Sibiu la Cluj-Napoca. Catalin Drula, noul ministru al transporturilor, anunța ca autostrada Sebeș Turda va fi data in circulație integral in acest an. Autostrada dintre județele Cluj și Alba este un proiect inclus in bugetul…