Verchere (OMV Petrom): Gazele din Marea Neagra sunt o oportunitate pentru Romania. Proiectul s-a blocat in sistemul politic

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor pentru populatie in trimestrul al treilea al anului, odata cu liberalizarea pietei, a ajuns la 38 de lei pe MWh la Bursa Romana de Marfuri, aproape la jumatate fata de pretul reglementat in prezent, potrivit cotatiilor publicate de operatorul bursier si preluate de Agerpres. Ieri au avut…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat sa participe luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului".Dezbaterea va avea loc luni, incepand cu ora 17,00. Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul USR, iar tema dezbaterilor…

- Guvernul va deschide mall-urile incepand din data de 15 iunie, in cazul in care pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea, a transmis, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe contul sau de Facebook. “Alaturi de premierul Ludovic Orban am avut…

- Interventie pe pretul mastilor se poate face oricand pe Legea concurentei, dar nu cred ca se va pune problema, pentru ca exista o cantitate mare pe piata si va fi presiune pe preturi, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Avem in Romania…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca liberalizarea preturilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanta de Urgenta 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a propus vineri acordarea unui bonus companiilor care creeaza locuri de munca pe care le pastreaza cel putin 6 luni. "Eu as vedea o situatie de genul acesta: daca am da un bonus companiilor care angajeaza salariati si ii tin 6…