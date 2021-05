Stiri pe aceeasi tema

- Viteza cu care Gabriel Pleșa amesteca dezinformarea, minciuna, abuzurile, discriminarea și nerespectarea legii este naucitoare. Este imposibil sa nu-i raspunzi cu aceeași moneda acestui om, care anunța ca a platit 10% din datoriile catre STP – ca și cand ar fi dat banii pentru un an de zile, in avans.…

- Administrația Naționala Apele Romane a platit echivalentul a aproximativ 18.000 de euro unei companii, pentru servicii de monitorizare a presei, scrie newsweek.ro. Asta deși, potrivit informațiilor postate pe site-ul rowater.ro, Compania Naționala Apele Romane are un birou de comunicare și relații cu…

- Un raport al Curții de Conturi a scos la iveala faptul ca Direcția de Asistența Sociala a Primariei Bacau a platit facturile la gaze in perioada sezonului rece și celor care foloseau ANL-urile drept sedii de firme, le-au inchiriat sau le-au dat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Din surse foarte sigure, am aflat ca, dupa ce a rezolvat rapid toate problemele Sectorului 1, de la salubritate, pana la bursele elevilor, de la locurile de parcare de resedinta, pana la paza din scoli, edilul din Banu Manta si-a gasit timp si pentru tichia de margaritar... Pardon, pentru mecenat.…

- Roata panoramica din Constanta ar urma sa fie complet demontata pana spre finele lunii Societatea a fost notificata, iar pe 24 februarie sunt implinite cele 30 de zile legale Daca pana atunci nu va fi demontata, primaria va putea sa o demonteze, prin Confort UrbanEdilul Constantei, Vergil Chitac, a…

- Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, in cursul nopții de joi spre vineri, incepand cu ora 3.00 și pana in acest moment, firma Brantner a intervenit in vederea deszapezirii și combaterii gheții in mai multe zone din oraș. Primaria are in vedere pentru deszapezire, in permanența, atat arterele…

- Primaria unei comune din judetul Gorj a platit anul trecut 48 de abonamente de telefonie mobila, in conditiile in care in cadrul institutiei lucrau doar 15 persoane, scrie Adevarul. Noul edil a dispus ca abonamentele sa fie suspendate.Primaria comunei Ionesti. județul Gorj, achita lunar 2.200 de lei…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta o ancheta in cazul unui proiect imobiliar fara autorizatie de construire. "Sectorul 6 nu este un sat fara caini. Am primit petitii care imi semnalau ca acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vanzari, nu are si autorizatie de construire.…