Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Liviu Vasilescu și-a dat demisia din funcția de inspector general al Poliției Romane intr-o conferința de presa televizata. Liviu Vasilescu a acuzat un atac la adresa Poliției Romane din partea celor care urmaresc la televizor activitatea instituției. „Ca ofițer și ca manager mi-am facut datoria…

- Ședința de Guvern de astazi a fost presarata cu replici taioase intre premierul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta din urma a dezvoltat o adevarata obsesie legata de combaterea criminalitarții și a interlopilor.

- Dupa ce Traian Basescu a spus ca Ministerul de Interne nu este o ”institutie de spectacol”, sustinand ca ”elicoptere, politie si jandarmerie calare, sute de mascati echipati de razboi au fost pusi sa participe inutil la priveghiul interlopului injunghiat pentru camatarie”, pentru ca ministrul Marcel…

- "Domnule ministru Tataru, impreuna cu AEP si cu Ministerul de Interne va solicit sa pregatiti setul de reguli pentru protejarea sanatatii cetatenilor pe perioada derularii campaniei electorale si pe perioada exercitarii efective a dreptului de vot. (...) Solicitarea mea e sa avem, luni, marti,…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, vineri, un mesaj prin care incurajeaza romanii sa aiba incredere in instituțiile statului cu atribuții in combaterea criminalitații, despre care spune ca lucreaza impreuna pentru a-și face datoria. Acesta a spus ca, in fiecare vineri, MAI va comunica acțiunile…

- Curtea de Conturi Europeana, in raportul de audit ce trateaza cele 8 mari proiecte europene, atrage atenția ca partea Pitesti-Sibiu din Autostrada A1 este foarte putin probabil sa fie terminata pana in 2030 asa cum se prevede in Regulamentul TEN-T. In studiul conexiunii Est-Vest pe fostul coridor pan-european…

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat un mesaj in care sustine ca „parte din clanurile tiganesti” au revenit in tara si par sa nu respecte legile, iar daca Ministerul de Interne nu actioneaza...