Stiri pe aceeasi tema

- Care este stațiunea din Romania ce a fost luata cu asalt de turiști in acest weekend. Nimeni nu se aștepta sa se intample asta, ca cei mai mulți dintre turiști sa se indrepte catre aceasta stațiune. Ce i-a atras, de fapt, pe romani pe aceasta plaja, vedeți in randurile de mai jos. Cum incearca Mamaia…

- Se intampla in statiunea Mamaia din Constanta, care candva era denumita perla litoralului romanesc Desi este plin sezon estival, statiunea este...goala Se pare ca in acest an, turistii au ales alte statiuni de pe litoral. Imaginile vorbesc de la sine Imaginile din mai multe zone ale statiunii Mamaia…

- Suntem in plin sezon estival la malul marii, perioada in care in anii trecuti statiunea Mamaia era plina de turisti. Terasele erau aglomerate, cu greu gaseai un loc la masa pentru a servi cina, iar la autoserviri erau cozi destul de mari. Anul acesta bate vantul in statiunea Mamaia, iar putinii turisti…

- La “Oval Beach Diamond” Mamaia, CSM Unirea Alba Iulia a caștigat la feminin și s-a bucurat de rubgy Turneul “Oval Beach Diamond” de rugby pe plaja, a strans 22 de echipe din țara printre care și CSM Unirea Alba Iulia, care s-a impus la feminin. Atractiva competiție disputata pe plaja „Blanco Beach by…

- Cadrele medicale au intervenit in statiunea Mamaia in noaptea de duminica spre luni.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe trecerea de pietoni din zona hotelului Perla. In urma impactului, un pieton a fot ranit.Potrivit medicului Diana Tatarici, purtator de cuvant al Serviciului…

- Alina Pușcaș a plecat in vacanța impreuna cu soțul ei, iar acum le-a povestit fanilor ca este dezamagita de ceea ce a vazut acolo. Prezentatoarea de la Antena 1 se afla in Ibiza. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” se afla de o zi in Ibiza și nu este deloc incantata de ceea ce a gasit acolo.…

- Vremea inchisa a tinut, deocamdata, valurile de turisti departe de litoral in week-end-ul prelungit de Rusalii. Cele mai cautate plaje au fost cele salbatice, precum Vadu si Corbu, in timp ce la Mamaia, sezlongurile au ramas stivuite in asteptarea soarelui. Doar cativa aventurieri, cu hanorace si geci…

- Parcarea in statiunea Mamaia se poate achita, de la 1 mai, si la automatele electronice de plata, anunta Primaria Municipiului Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…