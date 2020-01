Vaslui: Tineri acuzaţi de tâlhării şi furturi din locuinţe, audiaţi de poliţişti Mai multe persoane cu varste cuprinse intre 14 si 21 de ani, din orasul Murgeni, acuzate de talharie si furturi calificate sunt audiate, marti, in urma unor perchezitii domiciliare. Presupusii autori sunt acuzati ca au patruns in locuinte sau in sediile unor societati comerciale de unde au sustras diferite bunuri sau bani. "Politisti din cadrul Politiei Orasului Murgeni au efectuat noua perchezitii domiciliare pe raza localitatii Murgeni, la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de talharii si furturi calificate. De asemenea, politistii vor pune in aplicare si noua mandate de aducere.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

