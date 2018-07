Stiri pe aceeasi tema

- Fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga se intalneste, miercuri, la sediul central al partidului, cu fostii democrat-liberali. Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu foștii pedeliști, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de susținere a sa la șefia PNL ca "simple speculații de presa"."Sediul…

- Potrivit unui comunicat de presa de duminica, PSD Timis anunta ca sustine actuala conducere a PSD. ”Comitetul Executiv Judetean al PSD Timis s-a reunit la sfarsitul acestei saptamani intr-o sedinta de lucru, in care s-au analizat evenimentele care au avut loc in ultimele zile, dar s-au stabilit si…

- Moțiunea de cenzura, depusa miercuri in Parlament. Liderul liberalilor, Ludovic Orban a declarat la Romania TV ca, daca moțiunea va trece, va fi propunerea de premier a PNL, așa cum s-a votat in forul de conducere. ”Negociem cu toata lumea”, a precizat Orban, aratand ca discuțiile cu parlamentarii se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Executiv ca Partidul National Liberal va incepe demararea procedurii de sesizare a Comisiei de la Venetia privind propunerile de modificari aduse Codului Penal.

- AGITATIE… Partidul National Liberal a votat, ieri, in sedinta Biroului Executiv, sustinerea plangerii formulate de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, cu 23 de voturi pentru, trei impotriva si doua abtineri. Votul a venit dupa ce in sedinta de marti a fost adusa in discutie plangerea…