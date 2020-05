Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului referitoare la oficierea, in noaptea de 26 spre 27 mai, a slujbei numita si a Sfintei Liturghii la miezul noptii, clerul acestei eparhii urmand a chema credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, este una luata exclusiv in virtutea…

- Bisericile vor fi inchise de Paste din cauza coronavirus. Vezi solutia BOR pentru a putea fi ascultata slujba de Inviere Toate bisericile vor fi inchise de Paste din cauza pandemiei de coronavirus. Anuntul a fost facut, miercuri, la Romania TV , de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile…

- Mai mulți politicieni au cerut inchiderea bisericilor pentru ba limita afluxul mare de persoane in perioada postului și a Sarbatorilor Pascale. Patriarhia Romana exclude luarea oricaror masuri de izolare sau carantina, iar purtatorul de cuvant al instituției susține ca Biserica nu ține de autoritatea…