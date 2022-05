Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca industria de aparare are ”doua viteze”, una in sectorul privat care s-a modernizat si alta in sectorul de stat care a ramas ”la nivelul tranzitiei”. Dancu a precizat ca un program de inzestrare a Armatei ar dura sapte ani. Fii la…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, este de parere ca industria de aparare romaneasca are „doua viteze”: cea a unor firme care lucreaza la standarde NATO si cea a altora, in care nu s-a investit nimic de trei decenii. „Am vazut si eu o schema de salarii din unele intreprinderi din industria…

- Doamne, norocul Romaniei s-a numit Ucraina! Sau, mai exact, situația de acolo care ne-a deschis și noua ochii in privința faptului ca industria de aparare ar trebui sa-și reia activitatea la cote mai inalte. Intrebat astazi cum stau lucrurile in acest domeniu, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marți ca industria de aparare din Romania va produce in urmatorii ani drone militare și minisubmarine. Dincu nu a dat detalii despre contractele in cadrul carora vor fi construite aceste echipamente militare. ”Conteaza capacitatea industriei noastre de aparare.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, la Parlament, ca vom avea in Romania, in cativa ani, noi productii de subansamble, de drone, de minisubmarine, armament si zona blindatelor, afirmand ca se deschide o epoca noua pentru industria noastra de aparare.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca Armata Romana are avioane vechi de 40 de ani si TAB-uri din anii 1970, el sustinand ca, in contextul razboiului din Ucraina, Romania nu poate cumpara echipament militar pentru ca piata nu poate onora fara comenzi prealabile. Ministrul Apararii a…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat luni, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca dupa ce va fi aprobata alocarea a 2,5% din PIB pentru Aparare, Armata Romaniei va fi inzestrata cu tehnica cea mai moderna.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat ca una dintre prioritațile principale ale ministerului pe care-l conduce este construcția de la zero a unei fabrici de pulberi in țara noastra. “”Constructia unei fabrici de exploziv de la zero este una dintre investitiile prioritare pe care le vizez,…