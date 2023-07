Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta norvegieni spun ca au gasit dovezi ale unei explozii care s-a produs in zona barajului Kahovka in momentul in care apa a inceput sa curga, pe baza unor semnale sesimice detectate in Romania, la o statie din Bucovina, relateaza BBC. Cauza ruperii barajului Kahovka este inca neclara,…

- Presa locala a relatat in repetate randuri ca primarul si familia sa au agonisit averi impresionante pe doua cai. Astfel, terenurile confiscate de comunisti pe care Mihai Balan le-a retrocedat beneficiarilor au ajuns, la scurt timp de la punerea in posesie si emiterea titlurilor, in proprietatea membrilor…

- In cursul acestei dimineți, rușii au anunțat ca centrala nucleara de la Zaporojie a fost decuplata de la rețeaua electrica ucraineana, o acțiune periculoasa care a devenit din ce in ce mai des practicata, odata cu bombardamentele care au loc in jurul acesteia. Din pacate, siguranța intregii lumi este…

- Primaria comunei Rafov a atras finantare de peste 6 milioane de lei prin programul „Anghel Saligny” pentru un important proiect de infrastructura locala. Continuarea lucrarilor la rețelele edilitare sunt asigurate de finanțarile obținute prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“. Vineri,…

- Compania de Apa „Someș”, operator regional de apa in cadrul caruia Consiliul Județean Cluj deține calitatea de acționar majoritar, a scos la licitație lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila in localitațile Borșa, Borșa Catun și Giula din județul Cluj. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean: „Aceasta…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 25 aprilie 2023, de la ora 07.00 pana la ora 14.00 (estimativ) in Bistrița, pe strada Andrei Mureșanu și strazile adiacente. Maine, 26 aprilie 2023, incepand cu orele…

- Rusia a sporit eficiența campaniei sale de dezinformare pe rețelele de socializare și se lauda ca un numar mare de conturi false scapa de detectare, potrivit unui raport privind documente scurse din serviciile de informații americane.

- Accident pe DN 74 la Bucium: tanara ranita, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un stalp de la rețeaua electrica O tanara a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe DN74 la Bucium. Aflata la volanul unui autoturism, a ajuns cu mașina intr-un stalp. Potrivit IPJ Alba, joi, 6 aprilie, in jurul…