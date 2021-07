Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anuntat luni ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Zircon, care face parte din gama armelor "invincibile" laudate de presedintele rus Vladimir Putin, Rusia a anuntat marti ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiracheta S-500, Moscova accelerand in ultimii ani dezvoltarea…

- Rusia a anuntat marti ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiracheta S-500, Moscova accelerand in ultimii ani dezvoltarea de noi arme, pe fondul tensiunilor cu Occidentul, informeaza AFP. "Noul sistem S-500 a efectuat exercitii de tragere asupra unei tinte balistice de mare viteza", a…

- Rusia a testat o racheta hipersonica de croaziera Tircon, care a reusit sa atinga o tinta terestra din apropierea coastelor Marii Barent, la peste 350 kilometri distanta, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Racheta a fost lansata de pe nava Amiral Gorskov din Marea Alba. Un test similar a avut loc…

- Ministerul rus al Apararii intenționeaza sa intareasca Flota din Marea Baltica cu noi submarine diesel-electrice Proiect 636.3, a informat cotidianul rus Izvestia, vineri, 2 iulie, citand surse din domeniul apararii. Primul submarin din serie, pentru care a fost semnat contractul și urmeaza sa fie lansat…

- Ucraina si SUA au anuntat inceperea ieri a unui exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si…

- Ministerul britanic al Apararii a confirmat, miercuri, ca distrugatorul HMS Defender s-a apropiat de Peninsula Crimeea, anexata de Rusia, insa sustine ca sunt apele teritoriale ucrainene si neaga...

- Rusia a propus sa se discute despre controlul armelor si chestiuni de securitate la o posibila intalnire intre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden, a declarat marti ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de Reuters. Lavrov a spus ca Rusia inca asteapta raspunsuri de la Washington…