Vară în toată regula. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat Temperaturile vor depași 33 de grade Celsius la Timișoara, in urmatoarele 24 de ore, anunța specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit unui anunț al ANM, pana maine dimineața la ora 9:00, la Timișoara vom avea maxime de 33,9 grade Celsius. Minimele vor fi de 19,3 grade Celsius, mai spun cei de la ANM. De asemenea, la […] Articolul Vara in toata regula. Meteorologii anunța disconfort termic accentuat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza speciala pentru Capitala. Meteorologii anunța ca ploile vor continua in Capitala, vor avea caracter torențial și vor fi insoțite de vant, pana joi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 și 28 de grade Celsius.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele trei zile Capitala se va afla sub cod galben de de ploi, vijelii si grindina, iar temperaturile minime scad pana la 15 grade Celius.Incepand de astazi și pana joi dimineața la ora 10.00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se…

- Meteorologii anunta ca joi vremea va fi in general instabila, cu ploi in aproape toata tara. In Capitala, sunt asteptate ploi torentiale, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius. Joi, 11 iunie 2020, vremea va fi instabila și se vor semnala averse, frecvente descarcari…

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste in majoritatea zonelor din Romania, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 32 de grade Celsius.Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie precizeaza ca vremea va deveni calda pentru aceasta data, local calduroasa dupa-amiaza in Campia…

- Meteorologii de la ANM anunța ca, la Cluj, la inceputul saptamanii temperaturile vor fi cu mult peste media normala a acestei perioade, insa de marți se anunța precipitații și vreme mai racoroasa.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 28 grade Celsius și 12 grade Celsius, iar cerul va fi…

- Temperaturile se mențin scazute pana in 8 mai. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4 - 17 mai, urmeaza alte cateva zile de frig, apoi vin temperaturi de 28 de grade, iar din 11 mai incep iar ploile.BANAT Intervalul…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor fi destul de ridicate in aceste final de saptamana la Cluj, dar se anunța ploi in fiecare zi.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 20 grade Celsius și 8 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros și se anunța ploi slabe.Sambata, vremea…

- Vremea se va incalzi in aceasta saptamana, temperaturile maxime ajungand si la 27 de grade Celsius in partea de sud si de vest a tarii. De 1 Mai se vor inregistra precipitatii mai ales in partea de sud-vest a tarii, a declarat directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…