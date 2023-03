„Nu vad niciun beneficiar al acestui razboi nebun. Oameni nevinovați și soldați mor in fiecare zi. Este inacceptabil”, a scris miliardarul rus Oleg Tinkov pe pagina sa de Instagram pe 19 aprilie 2022, la mai puțin de doua luni dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Cei 634.000 de urmaritori ai sai au fost uimiți sa-i […] The post Vanatoarea de vrajitoare.Sancțiunile britanice il ajuta numai pe Putin first appeared on Ziarul National .