Valul de gripă, mai puternic decât COVID. Avertismentul unui medic Situația sanitara din Romania devine din ce in ce mai ingrijoratoare. Valul de gripa este mai puternic din cauza imunitații scazute la nivelul populației dupa doi ani de pandemie și izolare, considera medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si nutritie la Spitalul Județean de Urgența Galați. „Valul de gripa ar putea avea doua motive principale pentru care anul acesta este mai puternic: pe deoparte imunitatea scazuta la nivelul populației dupa acești ani de pandemie in care am stat mai izolați (mai puțin expuși la circulația anumitor virusuri și bacterii) și, pe de alta parte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de gripa este mai puternic din cauza imunitații scazute la nivelul populației dupa doi ani de pandemie și izolare, considera medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si nutritie la Spitalul Județean de Urgența Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Valul de gripa este mai puternic din cauza imunitații scazute la nivelul populației dupa doi ani de pandemie și izolare, considera medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si nutritie la Spitalul Județean de Urgența Galați.

- ​Valul agresiv de viroze și gripa din Romania a dus și la o criza a medicamentelor, atat pentru copii, cat și pentru adulți. In cazul gripei, spre exemplu, medicamentul Tamiflu, pe care toata lumea il cauta, nu mai este disponibil in farmacii. Se gasesc, in schimb, pe piața, alte medicamente care conțin…

- Spania, Germania si Italia sunt tarile preferate de romani, atunci cand emigreaza. Situatia e neschimbata de mai multi ani, iar datele statistice furnizate de Institutul National de Statistica arata ca, spre deosebire de primul an de pandemie, in 2021 au fost mai multi romani care si-au facut bagajele…

- Mama fetiței spune ca a așteptat cateva ore cu cea mica la urgențe, iar in momentul in care a fost consultata i s-a spus ca are roșu in gat și ca poate fi tratata acasa. Dupa doua zile, starea micuței s-a inrautațit, iar parinții au sunat la 112. A fost prea tarziu, insa. Fetița s-a stins din viața…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania. Este important - in cazul sistemului de azil, retineti - ca trei aspecte de baza sa functioneaze: protectia frontierelor externe, refuzurile si distribuirea. Adevarul este…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 478 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 88 mai putine fata de ziua anterioara.Potrivit informarii transmise joi de minister, 106 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…