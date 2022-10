Valiza nucleară poate fi folosită doar de Vladimir Putin? Vladimir Putin “nebunul, toxicul, incontrolabilul”… Cele mai alarmante zvonuri se succed, din 24 februarie, despre sanatatea mintala a președintelui rus. Cel care conduce cea mai mare putere nucleara din lume (6255 focoase nucleare fața de 5550 pentru americani) are inca mintea intreaga? Cand vorbește despre amenințarea nucleara, care este riscul real? Are el capacitatea de a provoca haos global de unul singur? Are un protocol extrem de secret, insa unele indicii pun la indoiala mitul „butonului roșu” care poate fi folosit doar de Vladimir Putin, potrivit Le Figaro . „Omenirea nu a avut niciodata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

