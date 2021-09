Romania e in fața valului patru al pandemiei de coronavirus, iar pe zi ce trece se inregistreaza un numar record de cazuri COVID-19. Ingrijorat de evoluția pandemica, cat și de raspandirea variantei Delta in masa, Valeriu Gheorghița a marturisit ca ne aflam intr-o situație deloc favorabila, argumentand ca la nivel național se așteapta chiar și la 7.000-8.000 de cazuri raportate zilnic, in urma ultimelor constatari.