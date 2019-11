Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Adina Valean, propusa de guvernul Orban pentru funcția de comisar european din partea Romaniei, a fost acceptata de președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru portofoliul Transporturilor. Valean a fost propusa pentru a ocupa aceasta funcție, alaturi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa ce guvernul a decis sa trimita Comisiei Europene doua noi propuneri de comisar european (Adina Valean și Siegfried Mureșan) intrebat fiind daca Romania iși va pastra portofoliul Transporturi sau va fi un schimb cu Extinderea UE, ca daca se ajunge…

- Exista discuții neoficiale in PNL privindu-i pe cei doi ca posibile propuneri pentru poziția de comisar european, in contextul in care au experiența cu instituțiile europene și ar respecta criteriile cerute la nivel european pentru o astfel de funcție, au adaugat sursele citate de Mediafax. Momentan…

- Propunerile Romaniei și Ungariei pt. comisari europeni au fost respinse Rovana Plumb. Foto: Arhiva. Rovana Plumb si László Trócsányi, propusi de România si Ungaria pentru a deveni comisari europeni, au fost respinsi,…

- Candidatura Rovanei Plumb la postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa de Comisia Juridica a Parlamentului European., anunta europarlamentarul Siegfried Muresan. Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…