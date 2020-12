Vaccinurile au ajuns la Lugoj. Cine este primul lugojean vaccinat impotriva COVID 19

Stiri pe aceeasi tema

- Pâna astazi, 29 decembrie 2020, peste 200 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. În perioada 27-31 decembrie, înainte de Revelion, au fost programate 375 de persoane care lucreaza în sistemul sanitar sa se vaccineze.…

- Vaccinurile anti-COVID-19 destinate personalului medical vor sosi in judetul Covasna cel mai probabil la mijlocul acestei saptamani, iar in cursul zilei de luni se va definitiva lista cadrelor medicale care doresc sa se vaccineze cu prioritate, a declarat conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP).…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sfantul Ioan cel Nou’ Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Medicul șef al secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava, dr. Monica Terteliu, a fost primul sucevean care s-a vaccinat impotriva virusului Sars-Cov-2. Campania de vaccinare anti-Covid a debutat in aceasta dimineața la centrul de la Spitalul Județean Suceava. Directorul Direcției…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…

- Primul roman vaccinat impotriva COVID-19 este un medic rezident care lucreaza in Marea Britanie. Acesta a primit prima doza de vaccin impotriva infecției cu SARS CoV 2 și a vorbit despre efectele adverse ale noul ser.Medicul descrie ca simte o ușoara durere locala in zona unde i-a fost administrat vaccinul…

- UNICEF doreste sa stocheze si sa achizitioneze in sistem de precomanda un miliard de seringi pana la finalul anului 2021 pentru a putea lansa rapid campanii masive de imunizare imediat ce vaccinurile impotriva COVID-19 vor deveni disponibile, informeaza AFP.''Vaccinarea lumii impotriva COVID-19…